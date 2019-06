Ajax biedt David Neres ‘exitclausule’, United aast op Barça-duo

Manchester United wil Paul Pogba graag behouden maar trainer Ole Gunnar Solskjaer weet al precies wie de Franse middenvelder eventueel moet opvolgen. Mundo Deportivo stelt maandag dat United Philippe Coutinho en Ivan Rakitic allebei naar Manchester wil halen. Pogba heeft zijn vertrekwens duidelijk gemaakt en lijkt op weg naar Real Madrid terwijl ook Juventus hem graag wil terughalen. Manchester United heeft via de media echter duidelijk gemaakt dat Pogba gewoon aan zijn contract wordt gehouden. Toch weet Solskjaer ook dat iemand niet tegen wil en dank kan worden tegengehouden en dus wil hij de eventuele opbrengsten voor Pogba direct investeren in de Braziliaanse aanvaller en Kroatische middenvelder van FC Barcelona. De Britse club moet dan wel diep in de buidel tasten. Coutinho kwam in januari 2018 voor 120 miljoen euro over van Liverpool en Barcelona wil dat minstens terugverdienen. Daarnaast staat in het contract van Rakitic een clausule dat de Kroaat alleen weg mag bij een bod van 125 miljoen euro.