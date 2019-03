Ajax bezorgt Real Madrid grootste Europese thuisnederlaag ooit

Real verloor slechts één keer eerder in Europees verband met drie doelpunten verschil. Opvallend genoeg gebeurde dat ook dit Champions League-seizoen, in de groepsfase tegen CSKA Moskou (0-3). De nederlaag tegen Ajax tikt net iets zwaarder aan, omdat er nu vier tegengoals worden geïncasseerd.

Twee keer eerder kreeg de Spaanse topclub in Bernabéu in een Europa Cup-duel vier goals om de oren. Dat gebeurde tegen de Duitse opponenten Schalke 04 (3-4 in 2015) en Bayern München (2-4 in 2000).

Het is de tweede keer dat Ajax de titelhouder in de Champions League weet uit te schakelen. Dat lukte ook in de finale in 1995, toen de Amsterdamse ploeg in Wenen met 1-0 won van AC Milan dankzij een laat doelpunt van invaller Patrick Kluivert.