Ajax begint Champions League in Lissabon

Video Dumfries ziet vanaf de bank droomde­buut Correa bij Inter

27 augustus Internazionale heeft ook de tweede wedstrijd in de Italiaanse voetbalcompetitie winnend afgesloten. In de uitwedstrijd tegen Hellas Verona kopte de Argentijnse invaller Joaquin Correa, die een dag eerder was overgekomen van Lazio, Inter in de 83ste minuut op fraaie wijze op voorsprong (1-2). Diep in blessuretijd was hij nog eens trefzeker en beleefde daarmee een droomdebuut: 1-3.