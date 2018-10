Ajax-Bayern: Cruijff als joker, Das Phantom en jubelende Jari

In de kwartfinale van de Europa Cup 1 staan Ajax en Bayern München voor het eerst tegenover elkaar. Het eerste duel is meteen een gedenkwaardige, want in het eigen Olympisch Stadion laten de Amsterdammers weinig heel van Beckenbauer en co. Ajax heeft het in de eerste helft moeilijk met de stug verdedigende Duitsers, maar na de 1-0 van Arie Haan vlak na rust is de ploeg niet meer te houden. Door goals van Gerrie Mühren, opnieuw Haan en Johan Cruijff wordt het 4-0. Ajax houdt in de return de schade beperkt (2-1 verlies) en wint twee maanden later voor de derde keer op de rij de Europa Cup 1.