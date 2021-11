Ajax al zeker van overwintering Champions League na zege op tien van Dortmund

Ajax is door een nieuwe zege op Borussia Dortmund, en de vierde opeenvolgende overwinning in de groepsfase van het miljardenbal, vrijwel zeker van de groepswinst. Ditmaal bogen Dusan Tadic en Sébastien Haller een achterstand om in een knotsgek duel, met een hoofdrol voor de arbiter: 1-3.

Door Johan Inan



Na zeventig minuten keek Ajax ondanks een overtal nog tegen een achterstand aan. Maar nadat eerst captain Dusan Tadic en vervolgens Champions League-topscorer Haller en invaller Davy Klaassen van dichtbij scoorden, wisten alle Ajacieden op het veld, op de bank en op de tribune het zeker: Ajax voegt zich na de jaarwisseling na drie jaar weer bij de Europese elite.

,,We moeten zorgen dat we de regie in handen krijgen”, stelde Ten Hag vooraf nog over de sleutel tot succes in het hol van de leeuw. Het heft kreeg Ajax, dat in jaren op vreemde bodem niet zoveel gebrul hoorde, in de schoot geworpen van Michael Oliver. De Engelse leidsman trok na een half uur spelen verrassend de rode kaart, nadat de watervlugge Antony een eerste Duitse tackle handig omzeilde, maar vervolgens alsnog over het gras rolde na een charge van Mats Hummels. De routinier dacht nog aan de uitsluiting te kunnen ontsnappen. Daarin was hij niet de enige, maar van de VAR hoefde Oliver de - slecht getimede maar niet per se onbesuisde - tackle niet terug te kijken.

Volledig scherm Mats Hummels. © EPA

Voor Ajax kwam de discutabele beslissing als een geschenk uit de hemel. Ten minste, de ploeg van Erik ten Hag maakte tot dan toe kennis met een ander Dortmund dan twee weken geleden, toen de Duitsers nog tachtig minuten lang ondersteboven werden gespeeld. De thuisclub ontketende meteen een stormpje, zoals coach Marco Rose na contact met Heracles-trainer Frank Wormuth al liet doorsijpelen, waardoor Ajax en vooral Edson Alvarez (zonder bal) en Lisandro Martinez (met bal) een verdwaalde indruk maakten.

Al vrij vroeg leek de Argentijn met een uitglijder de openingstreffer in te leiden. Remko Pasveer fungeerde nog even als stoorzender, maar was gezien toen Thorgan Hazard de bal op het hoofd van Jude Bellingham legde. Het Engelse toptalent kopte de bal echter naast het lege doel. Ajax kreeg met een numerieke meerderheid ook maar moeilijk vat op Bellingham. Sterker nog, Hummels stond amper onder de douche of Oliver liep alsnog naar het scherm, nadat de in de basis teruggekeerde Noussair Mazraoui de plaaggeest haakte. Die Gelbe Wand explodeerde toen bleek dat de touche van Pasveer op het schot van Marco Reus ditmaal niet genoeg bleek (1-0).



Toen Ajax halverwege de kleedkamers opzocht, nadat Berghuis nog op keeper Gregor Kobel en voorlangs schoot en Martinez rakelings naast vuurde, bleek rivaal Sporting met een 3-0 ruststand tegen Besiktas bovendien dichterbij te komen. Met Davy Klaassen zette Ajax de achtervolging in. Gevaar was er vooral als Antony de bal naar de doelmond krulde. Nadat Klaassen zo’n pass al eens vergat te schampen, tikte Tadic twintig minuten voor tijd, met gevaar voor zijn edele delen, op aangever van de opnieuw belangrijke Braziliaan binnen. Het werd nog mooier toen Haller Ajax al koppend met zijn zevende treffer naar de incheckbalie stuurde en Klaassen de eerste reeks van vier opeenvolgende zeges in de groepsfase tijdens de zeventiende deelname veiligstelde: 1-3. De groepswinst kan Ajax alleen nog op papier ontgaan door de 1-5 overwinning in Lissabon.



Het tot de nok toe gevulde uitvak ontplofte bij elk doelpunt, en werd door de selectie na het laatste fluitsignaal meermaals in extase gebracht . Eerst toen de hele selectie er begon te hossen, en vervolgens toen Ten Hag, Klaassen, Blind, Haller, Mazraoui (omhelst door directeur Marc Overmars) en zelfs de gestopte Klaas-Jan Huntelaar zich beurtelings meldden om de eerste overwintering in drie jaar te vieren. Ajax schaart zich na twee pijnlijke eliminaties weer op indrukwekkende wijze bij de Europese elite en kan daarmee, bovenop de dik vijftig miljoen die het al bij elkaar harkte, nog eens minimaal twaalf miljoen euro tegemoet zien.

