Ajacieden Dest en Álvarez belangrijk voor VS en Mexico

Beide landen kwamen in actie voor de CONCACAF Nations League. De VS wonnen met 4-1 van Canada, in een wedstrijd die voor rechtsback Dest (die onlangs besloot om niet voor Oranje uit te gaan komen) zijn officiële debuut betekende. De talentvolle verdediger luisterde dat op met een razendsnelle assist: bij de 1-0 van Jordan Morris was hij al in de tweede minuut de aangever. Hij verlengde een corner van Paul Arriola waarop Morris kon scoren. De overige goals kwamen van Gyasi Zardes (twee) en Aaron Long, terwijl Steven Victoria scoorde namens Canada..