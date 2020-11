Ajacied Traoré maakt twee doelpunten en mist penalty bij Burkina Faso

Traoré bracht zijn ploeg al in de 2e minuut op voorsprong. Met een intikker verdubbelde hij de voorsprong in de 25e minuut. Na ruim een uur spelen had de Ajacied zijn derde treffer kunnen maken, maar hij miste vanaf elf meter. Gerald Phiri bracht de spanning nog even terug door in de 81e minuut een strafschop te benutten. Bryan Dabo bepaalde de eindstand op 3-1.