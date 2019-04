Agüero breekt de ban en bevrijdt City tegen Burnley

Door de zege neemt City de koppositie weer over van Liverpool. Die ploeg won vrijdag eenvoudig van het gedegradeerde Huddersfield Town: 5-0. Met nog twee wedstrijden voor de boeg, koesteren The Citizens nog altijd een voorsprong van één punt. Met nog een thuisduel tegen Leicester City (6 mei) en een uitwedstrijd bij Brighton & Hove Albion (12 mei) op het programma, beschikt de formatie van Guardiola over uitstekende papieren om de landstitel te prolongeren.



Liverpool wacht of 4 mei een uitduel met Newcastle United en op 12 mei de afsluitende thuiswedstrijd tegen subtopper Wolverhampton Wanderers. Daarnaast is het team met onder anderen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum nog actief in de Champions League: Barcelona is dinsdagavond (21.00 uur) de tegenstander in de halve finale.