Agressieve Pépé benadeelt Arsenal op bezoek bij Leeds United

Grand Slam of Darts ‘Mighty Mike’ verpulvert Gary Anderson en plaatst zich voor kwartfina­le; Aspinall klopt titelverde­di­ger

21 november Michael van Gerwen heeft zich op indrukwekkende wijze geplaatst voor de kwartfinale van de Grand Slam of Darts, het toernooi dat de Nederlandse nummer één van de wereld in 2015, 2016 en 2017 won. ‘Mighty Mike’ was in Wolverhampton veel te sterk voor Gary Anderson: 10-2.