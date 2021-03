Agnelli vraagt topclubs om steun voor uitbreiding Champions League

Het huidige poulesysteem, met groepen van vier, zou dan afgeschaft worden. In plaats daarvan zouden de deelnemers in de eerste fase tien wedstrijden spelen, vier meer dan nu, met extra inkomsten als gevolg.

,,Dit is een doorbraak”, zei Agnelli, tevens voorzitter van de Italiaanse kampioen Juventus, op het congres van de ECA dat online werd gehouden. Het bestuur van de UEFA, de organisator van de Champions League, moet volgende maand een beslissing nemen over de hervorming van het Europese toernooi. Agnelli maakt als vertegenwoordiger van de ECA deel uit van het UEFA-bestuur.

Het is nog niet duidelijk hoe de vier extra plaatsen in de Champions League verdeeld gaan worden. De ECA pleit ervoor om die plekken te reserveren voor grote clubs die in het verleden Europese successen hebben behaald, maar zich via de eigen competitie niet weten te plaatsen voor het lucratieve toernooi. European Leagues, de associatie waarin veel nationale competities - waaronder ook de Eredivisie - zijn vertegenwoordigd, is daar juist weer op tegen.