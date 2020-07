‘After corona’-topvorm Atalanta houdt aan: De Roon en co stijgen naar tweede plek

Atalanta Bergamo is in de Serie A naar de tweede plaats gestegen. De ploeg uit Bergamo pakte op eigen veld opnieuw 3 punten. Middenmoter Bologna werd met 1-0 verslagen. Invaller Luís Muriel kwam na een uur tot scoren. Van de 18 treffers dit seizoen in de Serie A maakte de Colombiaan er 11 als wisselspeler.

Bij Atalanta was Marten de Roon basisspeler. Hans Hateboer ontbrak in de selectie, hij was geschorst. Bij Bologna speelde Stefano Denswil de gehele wedstrijd.

Atalanta is na de coronapauze nog steeds ongeslagen. Dankzij een sterke serie, nu goed voor 24 punten uit tien duels, bleef de ploeg van de veelgeprezen trainer Gian Piero Gasperini stijgen op de ranglijst. Met een achterstand van 6 punten op koploper Juventus lijkt de eerste plaats echter niet haalbaar meer. Internazionale kan woensdag met winst tegen Fiorentina de tweede plek weer in bezit nemen.

Atalanta is al verzekerd van een eindklassering in de top 4, goed voor deelname aan de groepsfase van de Champions League. De ploeg uit Bergamo heeft zich dit seizoen als debutant op het kampioenenbal ook al geplaatst voor de kwartfinales in augustus in Lissabon.

Met 74 punten in de Serie A, en nog drie wedstrijden te spelen, heeft Atalanta het clubrecord voor het aantal punten in een seizoen in de Serie A inmiddels al verbroken.