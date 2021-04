Aftellen naar El Clásico met Rafael van der Vaart: ‘Ik denk dat zelfs Messi een beetje bang is voor Koeman’

Hoe heb jij zelf El Clásico als voetballer beleefd?

Rafael van der Vaart: ,,De spanning die er is, neem je natuurlijk mee. AS en Marca (Spaanse kranten, red.) schrijven 15 pagina’s vol over El Clásico. Ik heb zelf één keer in de basis gestaan en ben een paar keer ingevallen. Ik had helaas de pech dat ik in de periode speelde toen Xavi, Iniesta en Messi bij Barcelona zaten. Dat elftal was toen echt waanzinnig.‘’

Jij hebt bij Ajax onder Koeman gespeeld. Denk je dat hij veranderd is sinds die tijd?

,,Hij heeft wel dingen geleerd natuurlijk, maar ik denk niet dat hij echt veranderd is. Koeman is echt een heel lieve man. Tegelijkertijd heeft hij ook een ongelofelijke uitstraling en autoriteit. Ik denk dat zelfs Messi een beetje bang voor hem is. Dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien met Memphis bij het Nederlands elftal. Met zijn houding dwingt hij ontzettend veel respect af. Als Koeman zegt ‘We gaan rechtsaf’, dan gaan we rechtsaf. Hij is duidelijk de baas van het team.’’

Volledig scherm Ronald Koeman geeft zijn spelers instructies tijdens de wedstrijd tegen Huesca © AP

Komt Zidane onder druk te staan als Real Madrid verliest zaterdag?

,,De trainer van Real Madrid staat altijd onder druk. Zelfs een training wordt daar als een soort wedstrijd gezien door de pers. Nu heeft Zidane natuurlijk wel meer krediet dan veel andere trainers. Hij is een icoon en hij heeft drie keer de Champions League gewonnen. Desondanks is het niet gek dat hij ontslagen wordt als Real dit jaar geen prijzen pakt. Het zou niet moeten, maar bij Real Madrid is niets gek.”

Denk je dat de winnaar van deze wedstrijd doorstoomt naar de titel?

,,Ik denk het wel ja. Atlético, daar zit behoorlijk de ‘nieges’ in de laatste tijd. Ik weet niet wat daar aan de hand is op het moment. Je ziet wat er gebeurt als je alleen maar verdedigt, verdedigt, verdedigt. Op een gegeven moment valt het niet jouw kant op en dan hebben ze niet de aanvallende wapens die Real en Barcelona wel hebben, om dat te herstellen. Zeker als Suárez wegvalt, hou je weinig over.”

Verwacht jij een aanvallende wedstrijd of een tactisch steekspel?

,,Weet je wat het is? Ik verwacht altijd zo veel van deze wedstrijden, dat het vaak juist tegenvalt. Het allerergste is als ze allebei tevreden zijn met een 0-0. Ze moeten allebei gewoon vol op de aanval gaan. Als het dan alsnog 0-0 wordt, is dat niet erg. Je hebt veel grote wedstrijden in de wereld, maar dit is na de WK-finale de grootste wedstrijd die er is.”