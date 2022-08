Afscheid van een legende, superster en rolmodel: Serena Williams begint aan laatste klus

Door Rik Spekenbrink



Geen tennisstadion ter wereld produceert zo veel herrie als het Arthur Ashe in New York. Het zit hem in de bouw en akoestiek, en vooral de luidruchtige Amerikaanse fans. Maar het decibellenrecord gaat komende week ongetwijfeld sneuvelen als Serena Williams de baan betreedt. Bijkomende spanning: elke keer kan de laatste zijn. Hoewel de Amerikaanse superster in haar eigen ‘farewell letter’ in het blad Vogue cryptisch was over het precieze moment van haar afscheid, gaat iedereen ervan uit dat de US Open, dat maandag begint, haar laatste toernooi wordt. Een logisch decor, Williams won er zes keer en is er immens populair. Juist door het niet zo te benoemen, is de hype alleen maar groter.



,,Ik hoop écht dat Serena ervan gaat genieten’’, zegt John McEnroe, viervoudig US Open-kampioen en komende weken toernooi-analyticus voor Eurosport en Discovery+. ,,Maar ze zal ook gespannen zijn. Ze heeft drie van haar vier partijen dit jaar verloren en het laatste wat ze wil is verliezen in de eerste ronde. Alles is erop gericht geweest om nog één keer wat uit te richten op de Open. Dat worden avondwedstrijden natuurlijk, de fans zullen haar toeschreeuwen, dat wordt niet normaal. Het zou haar moeten voeden.’’