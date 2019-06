Afrikaanse CL-finale moet opnieuw: Tunis moet beker en medailles teruggeven

Southgate laat nog niets los over opstelling voor duel met Oranje

21:11 Gareth Southgate, bondscoach van Engeland, ziet de Nations League absoluut niet als een troostprijs. ,,Natuurlijk is het WK belangrijker en het EK ook", blikte hij vooruit op de halve finale van morgen tegen het Nederlands elftal in Guimarães. ,,Maar het is een nieuwe sterke competitie. En wij willen graag prijzen winnen. Daarom zijn we hier. We willen zondag met de beker naar huis.”