Afkoopsom Barça-talent Fati (17) nu 400 miljoen

Zijn transferwaarde is verhoogd van 100 tot 170 miljoen euro. Nadat het 17-jarige talent een contract heeft ondertekend als volwaardig lid van de A-selectie van de Spaanse kampioen komt zijn afkoopsom op minimaal 400 miljoen euro te liggen.

Fati, geboren in Guinee-Bissau, komt sinds 2012 voor Barcelona uit. Met 16 jaar en 304 dagen was hij eerder dit jaar de jongste speler ooit die voor de Catalaanse topclub in de competitie tot scoren kwam.