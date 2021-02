Afghaans jongetje moest vluchten voor de taliban na ontmoeting met idool: ‘Messi had meer moeten doen’

Geen geld, wel een mooi geschenk voor Murtaza zou je denken. Het nieuws dat de familie Ahmadi een cadeau kreeg van Messi, gaat snel rond. Veel mensen geloven dat ze wél geld hebben ontvangen. ,,’s Nachts kwamen er mensen rond ons huis snuffelen”, aldus Arif. Het gaat zo ver dat de taliban ermee dreigt Murtaza te ontvoeren en losgeld te eisen. Dat is het sein voor de familie om asiel aan te vragen in Europa, maar dat wordt geweigerd. De familie leeft verder in angst.

Zeven maanden later nodigen officials van het WK voetbal in Qatar Murtaza uit voor een ontmoeting met Lionel Messi in Doha. Barcelona speelt daar namelijk een oefenwedstrijd tegen Al Ahli. Het kereltje ontmoet Messi, gaat met hem op de foto en betreedt het veld aan de zijde van ‘De Vlo’. Een dag om nooit te vergeten. Toch is vader Arif niet blij met Messi.



,,We reisden af naar Doha met de hoop dat Messi hetzelfde zou doen als Ronaldo”, aldus vader Arif, die had gelezen dat de Portugese voetballer een Syrische jongen na een ontmoeting aan asiel in Spanje had geholpen. ,,Maar Messi deed niets voor Murtaza. Hij had meer moeten doen.”