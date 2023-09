Afgetreden Luis Rubiales moet zich voor rechter in Madrid verantwoorden voor kus, celstraf dreigt

met video Nathan Van Hooydonck in kunstmati­ge coma na zwaar au­to-ongeluk: Jum­bo-ren­ner raakt onwel achter het stuur

Nathan Van Hooydonck is betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeluk. De Belgische wielrenner van Jumbo-Visma kreeg vermoedelijk een hartaanval achter het stuur en kwam daarna met zijn voertuig in botsing met meerdere auto’s. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd en is in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar wordt hij op de intensive care in kunstmatige coma gehouden.