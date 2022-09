Afgang Virgil van Dijk met Liverpool in Napels, hattrick Robert Lewandowski voor FC Barcelona

Met samenvattingenLiverpool is dramatisch begonnen aan de Champions League-campagne. De verliezend finalist ging hard onderuit bij Napoli: 4-1. Beide clubs zitten in de groep van Ajax, dat eerder op de avond overtuigend afrekende met Rangers FC ( 4-0 ). Verder won FC Barcelona, met Frenkie de Jong als basisspeler en Memphis Depay als invaller, mede dankzij een hattrick met 5-1 van Viktoria Plzen. Bayern München versloeg Inter met 2-0.

Liverpool was op papier de gedoodverfde favoriet in groep A. Maar in Napels werden Virgil van Dijk en co vooral voor rust weggespeeld. Halverwege stond het al 3-0 door goals van Piotr Zielinski (penalty), André-Frank Zambo Anguissa en Giovanni Simeone.

De ruststand had zelfs nog hoger kunnen liggen. Een door Van Dijk veroorzaakte penalty werd genomen door Victor Osimhen, maar Liverpool-keeper Alisson keerde zijn inzet. Even later keerde Van Dijk de bal op de doellijn.



In de tweede helft duurde het niet lang voor de 4-0 viel. Het was Zielinski met zijn tweede treffer van de avond. Luis Díaz deed nog wel wat terug, maar verder kwam Liverpool niet. Dinsdag komt Ajax op bezoek in Engeland.

Virgil van Dijk (r) ziet Giovanni Simeone juichen na de 3-0 voor Napoli kort voor rust.

Hattrick Lewandowski

FC Barcelona begon voortvarend aan het Champions League-seizoen met een duidelijke zege op de Tsjechische ploeg Viktoria Plzen: 5-1. Lewandowski scoorde drie keer voor Barça, dat thuis speelde in Camp Nou. Frenkie de Jong speelde de hele wedstrijd mee, Memphis Depay viel een kwartier voor tijd in.



Barcelona zette het overwicht tegen Plzen na 13 minuten om in de eerste goal. Uit een hoekschop kopte Ousmane Dembélé de bal op Franck Kessié, die eveneens met het hoofd strak afrondde. Vervolgens begon Lewandowski aan zijn hattrick. De Poolse spits bracht zijn totale productie in de Champions League al op 89 doelpunten. Vlak voor rust maakte Jan Sykora het doelpunt voor de Tsjechen, die op alle fronten werden afgetroefd. Ferran Torres legde na 70 minuten aan voor de 5-1. Daarna kwam Memphis Depay nog als invaller in het veld voor Barça.

Robert Lewandowski juicht, met Frenkie de Jong in de achtergrond.

De Ligt verslaat Dumfries en De Vrij

Bayern München bezorgde in het andere duel van groep C Internazionale een pijnlijke nederlaag in Milaan. De Duitse kampioen, met Matthijs de Ligt in de defensie, was met 2-0 te sterk voor de Italiaanse formatie van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Dumfries stond in de basis en werd in de 71ste minuut gewisseld. De Vrij kwam toen binnen de lijnen.



Bayern pakte na 25 minuten de voorsprong tegen Inter, dankzij een goal van uitblinker Leroy Sané. Hij nam de bal na een lange voorzet van Joshua Kimmich op de borst, controleerde en schoot feilloos langs doelman André Onana. Inter bleek niet in staat onder de druk van Bayern uit te te komen; de thuisploeg kon maar niet gevaarlijk worden. Sané zette in de tweede helft de aanval op voor de tweede treffer. Zijn één-twee met Kingsley Coman eindigde bij aanvoerder Danilo d’Ambrosio van Inter, die de bal in eigen doel werkte.

Denzel Dumfries (l). Matthijs de Ligt.

Krankzinnige ontknoping in Madrid

De wedstrijd tussen Atlético Madrid en FC Porto leek lange tijd op 0-0 uit te draaien. In de 50ste minuut werd een doelpunt van Koke afgekeurd, maar in blessuretijd was het drie keer raak. Invaller Mario Hermoso bracht de thuisploeg op voorsprong, maar een benutte penalty van Mateus Uribe zorgde voor de 1-1. In de slotseconden maakte Antoine Griezmann, ook een invaller, de winnende: 2-1.



De andere wedstrijd in groep B ging tussen Club Brugge en Bayer Leverkusen. De Belgische club won thuis met 1-0 door een goal van Abakar Sylla in de 42ste minuut. Bij Club Brugge deed Bjorn Meijer, oud-speler van FC Groningen, de hele wedstrijd mee. Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong stonden in de basis bij Leverkusen, maar werden in de tweede helft gewisseld. Timothy Fosu-Mensah bleef op de bank.

Antoine Griezmann (r) na zijn winnende goal.

Richarlison goud waard voor Spurs

Richarlison heeft zijn waarde bewezen voor Tottenham Hotspur. De Braziliaan maakte in de slotfase beide goals tegen Olympique Marseille: 2-0. Richarlison scoorde in de 76ste en 81ste minuut. Marseille speelde bijna de hele tweede helft met een man minder na een rode kaart voor Chancel Mbemba.



Sporting begon uitstekend aan de groepsfase. De Portugezen waren in Duitsland veel te sterk voor Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt: 0-3. De goals werden in de tweede helft gemaakt door Marcus Edwards, Trincão en Nuno Santos. Jeremiah St. Juste had een basisplaats bij Sporting, maar werd na 51 minuten gewisseld.

Richarlison.

Uitslagen

Groep A

Ajax - Rangers 4-0

Napoli - Liverpool 4-1



Groep B

Atlético Madrid - FC Porto 2-1

Club Brugge - Bayer Leverkusen 1-0



Groep C

FC Barcelona - Viktoria Plzen 5-1

Inter - Bayern München 0-2



Groep D

Eintracht Frankfurt - Sporting CP 0-3

Tottenham Hotspur - Olympique Marseille 2-0

