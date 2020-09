Afellay wil nog altijd door: ‘Het hoeft niet per se een waanzinnig grote club te zijn’

Nishikori verliest bij rentree na jaar afwezig­heid

8 september Kei Nishikori heeft bij zijn rentree op het ATP-toernooi van Kitzbühel in de eerste ronde verloren. Hij moest met 4-6 6-4 6-2 zijn meerdere erkennen in de Serviër Miomir Kecmanovic, de nummer 47 van de wereld. De Japanner was er lang uit met een elleboogblessure en testte vorige maand ook positief op het coronavirus.