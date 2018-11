AEK belooft actie tegen rellende fans

De Europese bond UEFA heeft een onderzoek ingesteld naar de ongeregeldheden. Een flinke straf dreigt voor AEK en wellicht ook voor Ajax, omdat de fans vuurwerk teruggooiden richting de Griekse relschoppers.



,,We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid'', zegt de clubleiding van AEK. ,,We willen de schuld niet afschuiven en zullen ook geen goedkope excuses of alibi's verzinnen. We veroordelen wat dinsdag is gebeurd en zullen alle mogelijke acties ondernemen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt. We hebben al bewezen dat we goed weten hoe we onze fouten moeten herstellen.''