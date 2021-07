Advocaat kan het tóch niet laten: 73-jarige trainer moet Irak naar het WK leiden

Dick Advocaat gaat ‘gewoon’ nog even door met coachen. De inmiddels 73-jarige trainer is officieel aangesteld als bondscoach van Irak, dat hij naar het WK van 2022 in Qatar moet leiden.

Na het afgelopen seizoen vertrok hij bij Feyenoord, waarna hij (niet voor het eerst) liet doorschemeren dat hij met pensioen ging, in ieder geval als clubtrainer. De nadruk blijkt te hebben gelegen op het woord ‘club’, want Advocaat is nu de nieuwe bondscoach van Irak. Dat land wil dolgraag naar het WK in Qatar, dat in de winter van 2022 wordt gehouden.

Bij die missie moet Advocaat dus gaan helpen. De Iraakse voetbalbond meldde op Facebook dat de onderhandelingen met Advocaat in Madrid succesvol zijn afgerond. Hij begint op korte termijn met zijn werkzaamheden.

Advocaat begint met Irak over ruim een maand aan de derde ronde van de WK-kwalificatie van de Aziatische voetbalconfederatie (AFC). Op 2 september is Zuid-Korea in Seoul de eerste tegenstander. Irak neemt het in poule A ook op tegen Iran, Libanon, Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten. Advocaat zal Irak dit jaar ook bij de Arab Cup in Qatar en de Gulf Cup in eigen land leiden.

Advocaat is als bondscoach de opvolger van de Sloveen Streshko Katanic. ,,We hebben voor de Nederlandse coach gekozen op basis van zijn staat van dienst, zowel bij clubs als nationale teams”, liet het bestuur weten. Er is ook met andere kandidaten gesproken, maar uiteindelijk ging de voorkeur uit naar Advocaat, die na het plaatsen van de nodige handtekeningen een shirt van Irak kreeg overhandigd met zijn naam achterop.

Hoewel de keuze van Advocaat voor Irak wellicht verrassend is, komt de verlenging van zijn trainerscarrière niet helemaal onverwacht. Een leven zonder voetbal bestaat bijna niet voor de gedreven ex-prof, die al ruim veertig jaar actief is als trainer. In 1984 was Advocaat al assistent van bondscoach Rinus Michels bij het Nederlands elftal. Driemaal had hij zelf de leiding over Oranje, tijdens het WK van 1994 zonder een boze Ruud Gullit en op het EK van 2004 met een veelbesproken wissel van Arjen Robben. En in 2017 keerde hij weer terug bij Oranje na het ontslag van Danny Blind.

Advocaat was tweemaal coach van PSV en AZ en was als trainer ook werkzaam bij Haarlem, SVV, Glasgow Rangers, Borussia Mönchengladbach, Zenit Sint-Petersburg, Sunderland, Fenerbahçe, Sparta, FC Utrecht en Feyenoord. Nadat hij de Rotterdamse ploeg in mei naar de tweede voorronde van de Conference League had geleid, hield hij het niet droog. ,,Ik kan de laatste jaren overal om huilen. Een mooi woord of een prachtig verhaal. De tranen komen vanzelf”, liet hij bij zijn afscheid in De Kuip weten. Nu begint Advocaat echter toch weer aan een nieuw avontuur, omdat hij nu eenmaal verslaafd is aan voetbal.

De eerste (en laatste) keer dat Irak meedeed aan het WK was in 1986, in Mexico. Toen strandde het land in de poulefase, met nul punten uit drie duels.

