Advocaat: Als Kokorin wil komen, ga ik hem zelf ophalen in Rusland

De namen van de Russische spitsen Fedor Smolov en Alekansandr Kokorin vielen al. Advocaat ziet dergelijke spelers niet zomaar naar de Kuip komen. ,,Als Kokorin wil komen, ga ik hem zelf halen’’, lacht Advocaat over de speler die in de gevangenis belandde na openlijke geweldpleging. ,,Maar Kokorin huren, is een heel moeilijk verhaal. Ik heb tot op heden eigenlijk alleen naar zijn status geïnformeerd bij een Russische journalist. Die heeft mijn belletje meteen gepubliceerd.’’

Ook over John Guidetti, die graag naar Feyenoord wil terugkeren, is hij niet enthousiast. ,,Maar er moet zeker een aanvaller bij. Als we achter staan, moet ik een verdediger naar voren gooien om over kopkracht te beschikken. En een extra middenvelder is ook nodig. We kijken of dat een defensieve of een creatieve jongen moet zijn. De directie ziet wat ik zie, maar het blijft moeilijk want er is eigenlijk geen geld.’’

Advocaat laat zich geen zand in de ogen strooien door de sterke reeks voor de winterstop. ,,Daar zaten ook wedstrijden bij waarin we fortuinlijk waren. Maar we blijven op koers voor plaatsing in de Europa League. Normaal gesproken is AZ ook te ver weg voor ons. Nummer drie is PSV, die ploeg is in principe beter dan Feyenoord. Maar we zullen zien wat er na de winterstop gebeurt.’’