Adrie Koster probeert Progrès Niederkorn groot te maken: ‘Zij hebben meer Europese ervaring’

Arantxa Rus zet zegereeks in Rome ook door in hoofdtoer­nooi

14:55 Arantxa Rus heeft bij het sterk bezette WTA-toernooi van Rome de tweede ronde bereikt. De nummer 71 van de wereld klopte vanmiddag op het Italiaanse gravel Iga Swiatek, die negentien plaatsen hoger staat op de wereldranglijst. Rus, die als qualifier was doorgedrongen tot het hoofdtoernooi, was in twee sets te sterk voor de 19-jarige Poolse: 7-6 (5), 6-3.