Adrenaline sleept Vettel er door heen: 'Ik heb genoten en de mensen ook denk ik'

bekerloting Ge­mert-trai­ner Boeren uit Roosendaal hoopt op weerzien met oude bekenden in KNVB-be­ker

13:59 Via de livestream van de bond kreeg Reinald Boeren zaterdag het goede nieuws meteen mee: zijn ploeg Gemert is vrijgeloot voor de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. ,,Da's mooi, die ronde zijn we al doorgekomen."