Acht Nederlandse talenten in de race voor titel ‘Golden Boy’

Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Myron Boadu (AZ), Jayden Braaf (Manchester City), Sergiño Dest (Ajax), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Ryan Gravenberch (Ajax), Mohamed Ihattaren (PSV) en Joshua Zirkzee (Bayern München) zijn de acht Nederlandse talenten die dit jaar in aanmerking komen voor de prijs. De 18-jarige Braaf is een vleugelaanvaller uit Amsterdam, die twee jaar geleden overstapte van PSV naar Manchester City. Daar scoorde hij dit seizoen elf keer in 27 duels voor het beloftenteam. Eind vorig jaar deed hij met Oranje onder 17 mee aan het WK in Brazilië, waar Mexico in de halve finale na strafschoppen won. Sontje Hansen (18) werd topscorer van dat jeugd-WK met zes goals, maar ontbreekt op de lijst van Tuttosport.