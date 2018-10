Acht minuten wachten op een ingooi: tijdrekken op agenda spelregelcommissie

Volgens de Engelse krant The Times wil de IFAB kijken hoe de zuivere speeltijd verhoogd kan worden. Een van de opties die volgend jaar maart op tafel komt is het stilzetten van de klok bij inworpen, corners of doeltrappen.



,,We willen allemaal het tijdverspillen aanpakken en de zuivere speeltijd vergroten, maar de fundamentele vraag is hoe we dat gaan doen", vertelt een bron binnen de IFAB aan The Times.



Een eerdere optie waarbij een klok 60 minuten zuivere speeltijd aangaf, is verworpen door de IFAB.