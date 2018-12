AC Milan zet baan Gattuso op het spel na nieuw puntenverlies bij laagvlieger

Eclatante zege Colin Bekers; records sneuvelen bij TOF-cross

14:18 Van de vier afstanden van de populaire TOF-cross werden er drie sneller afgelegd dan ooit. Ook het recordaantal deelnemers werd stevig bijgesteld in positieve zin. In totaal liepen bijna 400 mensen mee in en om Hoeve Galderzicht. Colin Bekers (Scorpio) uit Teteringen sloot zijn loopjaar af met een eclatante zege op de acht kilometer. Hij bleef Timo de Geus en Ulvenhouter Pieter Cappon ver voor. Zijn eindtijd van 27,47 minuten was zelfs zes tellen sneller dan zijn eigen in 2017 gelopen record.