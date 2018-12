AC Milan slaat aanval Parma af

Gertjan Konings wint modderige ‘Surprise­cross’

15:19 ,,Deze Surpriseloop was heel pittig en had meer weg van een cross”, reageert Gertjan Konings nadat hij als snelste deelnemer na tien kilometer de finish is gepasseerd. Voor de atleet van het Bredase Sprint is de omgeving, recreatiegebied De Melanen, vertrouwd terrein.