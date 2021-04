AC Milan moet Zlatan mogelijk missen in jacht op koploper Inter

Rasmussen twee duels aan de kant na rood in bekerfina­le

19 april Jacob Rasmussen van Vitesse is voor drie duels geschorst na zijn rode kaart in de bekerfinale tegen Ajax. Een duel is voorwaardelijk. De speler moest zondag vlak voor het einde van de wedstrijd vertrekken van scheidsrechter Björn Kuipers na een overtreding op aanvaller Antony.