AC Milan-legende Sacchi blikt terug: ‘Gullit, Rijkaard en Van Basten blijven mijn jongens’

Door Tim Reedijk en David Endt



In Fusignano, een klein Italiaans dorpje ten zuidoosten van Bologna, ging de tv gegarandeerd aan wanneer Ajax vorig seizoen een wedstrijd speelde in zijn succesvolle Champions League-campagne. Daar herkende voormalig toptrainer Arrigo Sacchi, inmiddels 74 jaar, elementen uit zijn succesvolle AC Milan van eind jaren 80: een strategie, spelen vanuit het collectief, intens voetbal. Zoals hij nu ook trekjes van zijn Milan in Liverpool herkent.



Nog ver voor de tijd dat zelfs de trainer van pakweg Helmond Sport het over gegenpressing zou kunnen hebben, verbaasde het AC Milan van Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Marco van Basten de voetbalwereld met on-Italiaans calcio. Aanvallend pressievoetbal dat totaal afweek van het catenaccio, het voetbal vanuit een gesloten defensieve organisatie, waar Italië groot mee was geworden.