AC Milan kan eerder dan verwacht weer beschikken over Ibrahimovic

Het is een verrassing dat coach Stefano Pioli de 39-jarige Zweed in de selectie heeft opgenomen, want zijn rentree was pas een week later voorzien. De maker van tien doelpunten in zes competitieduels blesseerde zich op 22 november in het duel met Napoli aan het dijbeen. Een kuitblessure stelde zijn in de december verwachte terugkeer in de ploeg uit. Ibrahimovic miste acht duels voor Milan, dat ondanks de nederlaag van afgelopen woensdag tegen Juventus nog steeds de koploper is in Italië.