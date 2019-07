AC Milan jaagt op opgeleefde Dijks

Dijks kwam vorig jaar transfervrij over van Ajax, waar hij al langere tijd mocht vertrekken. In Italië leefde hij helemaal op en werd publiekslieveling. Voor de speler uit Purmerend zouden ook andere Italiaanse clubs in de markt zijn, terwijl er ook interesse is vanuit Spanje.

Dijks werd grotendeels opgeleid in Amsterdam, nadat hij de eerste jaren van zijn jeugdopleiding bij FC Volendam speelde. Na een verhuurbeurt aan SC Heerenveen nam Willem II hem over van Ajax, maar een seizoen later kocht zijn jeugdliefde hem weer terug. Dijks werd in 2017 nog een halfjaar verhuurd aan Norwich City, voordat Bologna hem in de zomer van 2018 een nieuwe uitdaging bood.