AC Milan houdt Champions League-hoop levend met zege op degradant

Door goals van Krzysztof Piatek en Suso liep Milan na rust weg bij het reeds gedegradeerde Frosinone, dat voor rust nog een penalty gekeerd zag worden door Gianluigi Donnarumma.



De ploeg van trainer Gennaro Gattuso is nu op gelijke hoogte gekomen met Atalanta, dat dus wel nog een wedstrijd meer te spelen heeft. Op de slotdag neemt Milan het op tegen SPAL, terwijl Atalanta Sassuolo op bezoek krijgt. Als beide ploegen op hetzelfde puntenaantal eindigen volgende week zondag, dan geldt het onderlinge resultaat. Dat is in het voordeel van Milan, dat dit seizoen een keer gelijkspeelde en een keer won tegen de ploeg uit Lombardije.



Ook AS Roma is formeel nog niet uitgeschakeld in de strijd om het vierde en laatste Champions League-ticket, maar dan moeten de uitslagen op de slotdag wel erg meezitten.