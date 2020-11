AC Milan hoopt op goed nieuws na ‘Zlatan-show’ tegen Napoli

AC Milan kan alleen maar hopen dat de schade meevalt bij Zlatan Ibrahimovic. De 39-jarige Zweed stal met twee doelpunten weer ouderwets de show bij de ‘Rossoneri’ in de met 3-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Napoli, maar hij moest in de slotfase ook geblesseerd naar de kant.

Zonder dat er een tegenstander in de buurt was, greep Ibrahimovic naar de achterkant van zijn linkerbovenbeen. Alles wijst op een hamstringblessure.



,,Ik heb er weinig informatie over”, zei assistent-trainer Daniele Bonera, die bij afwezigheid van de met het coronavirus besmette hoofdtrainer Stefano Pioli de eindverantwoordelijke was bij Milan in Napels. ,,Hij loopt nu rond met ijs op zijn dijbeen. We moeten afwachten wat de komende dagen uit de medische onderzoeken komt. Zlatan is niet iemand die vaak zomaar van het veld gaat.”

Bekijk hier de samenvatting:

De spits strompelde na het duel terug naar de kleedkamer, met een grote zak ijs op zijn linkerbeen. Ibrahimovic voerde in Stadio San Paolo zijn totaal dit seizoen op naar tien doelpunten. De Zweed miste twee van de acht competitieduels van Milan omdat hij ook besmet was geraakt met het coronavirus. Vooral dankzij de spits staat de rood-zwarte formatie uit Milaan aan kop in de Italiaanse voetbalcompetitie met 20 punten.

,,Volgens mij is Zlatan nu nog sterker dan een jaar of tien geleden”, zei Napoli-trainer Gennaro Gattuso, die in het verleden bij Milan nog samenspeelde met de oud-Ajacied. ,,Milan gelooft in ‘Ibra’, zijn teamgenoten hebben 100 procent vertrouwen in hem. Ze hebben niet het sterkste team, maar wel een heel sterke mentaliteit.”

