AC Milan herpakt zich op bezoek bij Roma van basisklant Karsdorp

Nee, AC Milan zal bepaald niet met het beste gevoel terugblikken op de februarimaand. De ploeg van Stefano Pioli verloor na maanden de koppositie, incasseerde twee nederlagen en leek daarmee de titeldromen definitief in de ijskast te moeten stoppen. Een derde blamage op rij bleef echter uit. Op bezoek bij AS Roma blijft het enigszins in het spoor van lijstaanvoerder en rivaal Inter.



Via een benutte strafschop van Franck Kessié en een fraaie treffer van Ante Rebic, die uit de draai raakschoot, pakte Milan drie belangrijke punten. Dankzij een keiharde uithaal van Jordan Veretout kwam Roma nog op gelijke hoogte, maar een resultaat leverde dat niet op. Daar kon ook Rick Karsdorp niets meer aan veranderen. De rechtsback had zoals gewoonlijk een basisplaats bij de subtopper.