AC Milan: geen zware blessure Ibrahimovic

De vrees voor een zware blessure bij Zlatan Ibrahimovic is volgens AC Milan ongegrond. De Italiaanse voetbalclub meldde dinsdag na medisch onderzoek dat de rechterachillespees van de Zweed ‘perfect intact’ is. Een dag eerder liep de 38-jarige aanvaller op de training een blessure op en volgens Italiaanse media zou het mogelijk om een zware achillespeesblessure gaan.

Over tien dagen wordt de rechterkuit van de oud-Ajacied opnieuw onderzocht. Dan moet blijken wanneer Ibrahimovic weer kan voetballen. Mogelijk wordt de Serie A volgende maand hervat.

Kort voordat AC Milan met een officieel bericht naar buiten kwam en de fans nog in onzekerheid verkeerden, had de Zweed zelf op Twitter een foto geplaatst waarop te zien is dat hij samen met ploeggenoot Hakan Çalhanoglu een ritje op een motor maakt. Over zijn blessure meldde hij niets.

De Zweed keerde in de winter terug bij AC Milan, nadat zijn contract bij de Amerikaanse club LA Galaxy was afgelopen. In acht competitieduels maakte hij drie doelpunten. Vanwege de coronacrisis werd de Serie A in maart stilgelegd. Milan is de nummer 7 van de ranglijst.