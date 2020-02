AC Milan geeft voorsprong tegen tien van Fiorentina uit handen

NK INdoor Robin van Riel prolon­geert titel met een laatste ronde waarin ‘het uit de tenen’ moest komen

20:32 Robin van Riel deed zaterdagavond in Apeldoorn wat hij moest doen: de nationale titel prolongeren op het NK indoor. De 19-jarige atleet uit Tilburg kreeg het in de finale van de 1500 meter nog wel onverwacht lastig in de slotronde. ,,Toen moest het echt even uit de tenen komen", sprak de winnaar opgelucht.