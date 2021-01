AC Milan dankzij goals Zlatan weer alleen aan kop in Serie A

COLUMN Corona­sport: ‘Ik zit op koffie’

18 januari De voor de feestdagen teruggekeerde studerende zoon des huizes keek me Kerstavond wat meewarig aan toen ik begon over de koffie. Hij zet hem graag sterk. Standje drie op onze zwarte Zwitserse koffiemachine. ,,Dat doen we voorlopig even anders", probeerde ik hem een tikkeltje ongemakkelijk mee te geven. ,,Standje 1 is ook goed. Scheelt drie keer zoveel bonen en smaakt net zo goed."