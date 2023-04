AC Milan blijkt opnieuw plaaggeest voor Napoli en haalt na 16 jaar weer halve finale Champions League

Trotse coach

AC Milan-coach Stefano Pioli was trots op zijn ploeg na het bereiken van de halve finales van de Champions League: ,,Napoli zal de Italiaanse titel volledig terecht winnen. Ik ben trots dat we ons kwalificeren tegen zo’n sterke tegenstander. Het waren twee heel uitgebalanceerde wedstrijden. We stonden door onze voorsprong ver naar achteren en creëerden weinig in de tweede helft, maar dat is niet erg”, zei Pioli. ,,Dit resultaat geeft ons veel vertrouwen, nadat we eerder Tottenham Hotspur al hadden uitgeschakeld. Dit is een belangrijke ervaring, maar we moeten of top vier in de competitie eindigen of de Champions League winnen”, wees hij op de kwalificatie-eisen voor de Champions League volgend seizoen.