AC Milan als koploper de winterstop in na late zege op Lazio

De Franse linksback Theo Hernández kopte in de 92ste minuut de winnende 3-2 binnen uit een hoekschop. Door goals van Ante Rebic en Hakan Çalhanoğlu stond Milan al na zeventien minuten spelen op een 2-0 voorsprong. Luis Alberto maakte in de 27ste minuut de aansluitingstreffer namens Lazio en een kwartier na rust maakte Ciro Immobile de gelijkmaker namens de ploeg van Simone Inzaghi. Het leek daarna in 2-2 te gaan eindigen in San Siro, maar in de blessuretijd maakte Milan dus toch nog de winnende 3-2. AC Milan verloor op 8 maart (1-2 tegen Genoa) voor het laatst in de Serie A, maar is sinds de herstart na de lockdown in het voorjaar nog zonder nederlaag in de competitie: negentien overwinningen en zeven gelijke spelen. AC Milan heeft nu liefst tien punten meer dan Juventus, dat gisteravond al verrassend met 0-3 verloor van Fiorentina en nu als nummer zes de korte winterstop ingaat. De club uit Turijn werd de afgelopen negen seizoenen kampioen van Italië, maar heeft met AC Milan en Internazionale nu dus twee serieuze uitdagers om nog te passeren in de resterende 24 speelrondes in 2021. De Serie A wordt op zondag 3 januari weer hervat.

Napoli en Atalanta laten punten liggen

Nummer drie AS Roma won in Stadio Olimpico met 3-1 van Cagliari. Jordan Veretout, Edin Dzeko en Gianluca Mancini scoorden voor Roma, waar Rick Karsdorp opnieuw negentig minuten speelde op de rechterflank in de 3-4-3 formatie van de Portugese coach Paulo Fonseca.



Nummer vier Sassuolo won met 2-3 bij Sampdoria. Hamed Junior Traorè, Francesco Caputo en Domenico Berardi scoorden in Stadio Luigi Ferraris in Genua voor de goed presterende ploeg van coach Roberto De Zerbi.



Nummer vijf Napoli verloor in het Stadio Diego Armando Maradona verrassend met 0-1 van Torino, de nummer achttien van de ranglijst. Armando Izzo maakte in de 56ste minuut de winnende goal voor de bezoekers uit Turijn. Torino behoort samen met Genoa en Crotone tot de clubs die na veertien speelrondes onder de degradatiestreep staan, maar er zijn dus nog 24 speelrondes te gaan in Italië.



Nummer zeven Atalanta speelde met 2-2 gelijk bij Bologna. De Colombiaanse aanvaller Luis Muriel mocht eens in de basis beginnen en liet zien ook in die rol te kunnen scoren. Hij deed dat in de 22ste en 23ste minuut. Bologna leek daarmee op weg naar een volgende nederlaag, maar door goals van Takehiro Tomiyasu en Nehuén Paz pakte het team van Sinisa Mihajlovic nog een punt. Jerdy Schouten en Mitchell Dijks begonnen allebei in de basis bij Bologna, maar werden een kwartier voor tijd naar de kant gehaald door Mihajlovic. Bij Atalanta deden Marten de Roon en Hans Hateboer de hele wedstrijd mee. Robin Gosens werd kort voor tijd gewisseld, Sam Lammers bleef op de bank.