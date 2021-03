Abramovich ontkent samenwerking met Poetin en dient klacht in tegen Britse schrijfster

Leerdam voor drie jaar naar de club van Beckham

23 maart Kelvin Leerdam gaat in de Amerikaanse voetbalcompetitie van Seattle Sounders naar Inter Miami CF, de club van David Beckham. De 30-jarige verdediger ondertekende een contract voor drie jaar. Leerdam veroverde in 2019 de titel in de MLS met Seattle Sounders. Hij maakte toen de openingstreffer in de met 3-1 gewonnen finale tegen Toronto FC.