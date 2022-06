ABN AMRO World Tennis Tournament wordt ABN AMRO Open: ‘Willen een meer open karakter’

,,We hebben in de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar de betekenis van het toernooi voor sportfans in Nederland”, legt Krajicek uit. ,,Hier kwamen mooie inzichten naar voren. Naast de unieke combinatie van toptennis en toprolstoeltennis springen met name alle aanvullende activiteiten bij het toernooi eruit. Het is een sportevenement waar iedereen zich welkom voelt. Dit open karakter willen we nog meer benadrukken.”