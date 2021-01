Abiteboul weg bij Renault, niet mee naar Alpine

Abiteboul (43) was al sinds 2001 actief namens Renault (met een uitstapje naar Caterham) en had de laatste vier jaar de leiding over de Formule 1-stal. Na een nieuwe herstructurering, uitgevoerd door de nieuwe CEO Luca de Meo, is er nu echter geen plaats meer voor Abiteboul, die het bedrijf verlaat. Laurent Rossi, nu nog strategisch directeur van Renault, wordt de nieuwe CEO van Alpine en neemt ook de job van Abiteboul als teambaas over bij de renstal waar Fernando Alonso dit seizoen terugkeert naast Esteban Ocon.