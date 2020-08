Aanvallend onmachtig AZ verliest van AS Monaco

Door Nik Kok

Trainer Arne Slot had voor de wedstrijd in Alkmaar tegen Monaco een opstelling geformeerd die best weleens de eerste elf van de club kunnen vormen zijn als het op 26 augustus in de voorronde van de Champions League tegen Viktoria Plzen speelt. Wel zonder de nog geblesseerde Calvin Stengs, op zijn plaats speelde Albert Gudmundsson. Ook Marco Bizot was weer fit genoeg om te keepen.

Als de voortekenen niet bedriegen zien we straks dus als het seizoen echt begint een AZ dat vrijwel hetzelfde is als vorig seizoen. Myron Boadu moest in het begin van de voorbereiding nog verstek laten gaan vanwege een blessure, de spits speelde tegen Monaco zijn tweede wedstrijd. Hij kon de grote vorm waarmee hij het vorige seizoen afsloot nog niet aan de dag leggen. Tegen de sterke verdedigers van Monaco kwam hij er nauwelijks aan te pas.

Niet scoren

AZ had sowieso moeite met het Monaco van trainer Niko Kovac, dat in het niet afgemaakte seizoen in Frankrijk nog negende eindigde en volgende week zondag al aan het nieuwe seizoen begint. Vorige week ging dat tegen een andere Franse club, Lille, nog een stuk beter. Toen won AZ nadat het de eerste drie wedstrijden in de voorbereiding nog drie keer verloor (Van RC Genk, FC Utrecht en PEC Zwolle).

Zaterdagavond kwam AZ in de eerste helft op achterstand door een doelpunt van de Russische international Aleksandr Golovin en kwam die achterstand niet meer te boven. De bekende spits Wissam Ben Yedder bepaalde de eindstand op 2-0.

Ook tegen Monaco kon AZ dus niet scoren. Daarmee heeft AZ in vier van de vijf wedstrijden het net niet kunnen vinden. Tegen Lille scoorde er met Thomas Ouwejan en Yuki Sugawara ook geen aanvaller. Aanstaande donderdag speelt AZ nog een oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard in het eigen stadion, waar nog altijd geen dak op zit.