Aanstaande vader Luis Suárez blijft thuis

De spits van FC Barcelona heeft al een tijdje last van zijn knie en gebruikt de interlandperiode om daarvan te herstellen. De vrouw van Suárez kan bovendien ieder moment bevallen van hun derde zoon en dus heeft bondscoach Oscar Tabárez besloten dat de spits thuis mag blijven.



De 71-jarige Tabárez, die al sinds 2006 de leiding heeft over de nationale ploeg en onlangs zijn contract weer met vier jaar verlengde tot en met het WK van 2022, neemt vedettes als Edinson Cavani en Diego Godin wel mee naar Azië. PSV'er Gaston Pereiro behoort ook tot de selectie van Uruguay.



Barcelona speelt na de interlandperiode op 20 oktober tegen Sevilla, de nieuwe koploper in La Liga.