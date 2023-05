Aanstaande terugkeer in Champions League moet Manchester United weer aantrekkelijk maken voor topspelers

Zaterdag 3B MOC’17 blijft op titelkoers, maar is in de ban van de derdeklas­se-soap

Jens Koopman moest er voor in eigen goal koppen. Maar toen was MOC’17 dan ook ineens goed wakker en wierp het alle schroom van zich af. In het resterende uur vermorzelde de lijstaanvoerder het arme ZSC met 7-1 en bleven de kampioenskansen intact. MOC-coach Remco van Haaren was blij met driepunter, in wat hij de derdeklasse-soap noemde. ,,Ik ben de voorbije dagen alleen maar met randzaken bezig geweest.’’