Aanklagers in beroep en willen PSG-voorzitter en oud-secretaris-generaal FIFA in de cel wegens corruptie

Koopman houdt waterpo­loërs in de race voor olympisch ticket

16 februari De Nederlandse waterpolomannen blijven in de race voor deelname aan de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer versloeg op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam in een spannende wedstrijd Roemenië met 9-8 (2-1 2-3 2-2 3-2). De winnende treffer van Jesse Koopman viel 4 seconden voor tijd en zorgde voor een enorme ontlading bij Oranje.