‘Aanklager in Italië eist toch weer 11 punten in mindering voor Juventus’

Juventus moet mogelijk alsnog 11 punten inleveren vanwege financiële malversaties. Nadat de eerste straf van 15 punten werd opgeschort , eist de beroepscommissie vanmorgen in een nieuwe hoorzitting alsnog 11 punten in mindering voor de ‘Oude Dame’, zo meldt persbureau Reuters. Het nieuws wordt waarschijnlijk later vandaag al bekrachtigd.

Eerder stelde het sportgerechtshof al dat Juventus niet was vrijgesproken, maar dat meer passende straffen dan wel een betere onderbouwing van de maatregelen op hun plaats zijn.

Juventus wordt van meerdere zaken beschuldigd. De club uit Turijn zou onder meer in het verleden niet eerlijk zijn geweest over transferwaarden van spelers. Ook zou Juventus in het geheim spelers hebben uitbetaald tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Dat terwijl de club meldde dat alle spelers vier maanden aan salaris hadden ingeleverd.

Mocht Juventus, dat vanavond in de Serie A in actie komt bij Empoli, alsnog 11 punten in mindering krijgen, dan zakt de club naar de zevende plaats in Italië en zou het Champions League-ticket alleen nog met een klein wondertje kunnen worden veiliggesteld. Zelfs een ticket voor de Europa League of Conference League is dan nog lang niet zeker.

Het nog onbevestigde nieuws zorgde er in Italië meteen voor dat het aandeel van Juventus op de Italiaanse beurs in Milaan met bijna 5% daalde. De uitspraak wordt later vandaag verwacht.

Andrea Agnelli

Eind vorig jaar kreeg oud-voorzitter Andrea Agnelli al een schorsing van 24 maanden opgelegd. Fabio Paratici werd zelfs voor 30 maanden geschorst. Hij stapte mede daarom ook al terug als technisch directeur bij Tottenham Hotspur, nadat hij diezelfde functie eerder bij Juventus bekleedde. Voormalig sterspeler Pavel Nedved kreeg een schorsing van acht maanden. Hij stapte vorig jaar al op als vicevoorzitter van Juventus vanwege het strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschriften, vervalste financiële documenten en manipulatie van de financiële markten bij de club.

