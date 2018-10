Aanklacht tegen Turan na aanval op popster

Turan zou hem een gebroken neus hebben geslagen en bedreigd met een pistool, meldt de krant Daily Sabah.



Volgens een verslag van een andere krant, Habertürk, was de zanger met zijn vrouw in een nachtclub, toen Turan haar oneerbare voorstellen deed. Nog voordat Berkay kon ingrijpen werd hij in elkaar geslagen. Hij moest zich in het ziekenhuis laten behandelen.



Turan, door Barcelona verhuurd aan Basaksehir, probeerde op Twitter de zaak te bagatelliseren. Er zou sprake zijn geweest van een misverstand en beide partijen zouden het al onderling hebben opgelost. Ook met zijn voetbalcarrière gaat het overigens slecht. Turan werd in mei voor zestien duels geschorst nadat hij een lijnrechter had geduwd en de arbiter die hem daarop rood gaf met zijn vuist had bedreigd.