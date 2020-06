Aangeslagen Frenkie de Jong vroeg zelf om wissel bij Barça

Volgens zijn trainer Quique Setién vroeg De Jong zelf om een wissel, omdat hij zich in fysiek opzicht niet meer topfit voelde. Wat de ex-Ajacied precies mankeerde, is niet bekend.



De Jong zal de komende dagen enkele tests ondergaan. Aan de hand daarvan zal Setién bekijken of hij een beroep doet op de Nederlandse international voor het duel met Leganés. Drie dagen later speelt Barça alweer uit tegen Sevilla. Setién heeft aangekondigd dat hij van plan is om spelers te gaan rouleren in zijn basisteam in verband met het drukke programma dat zijn ploeg wacht na de coronapauze van ruim drie maanden.